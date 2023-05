A- A+

LUTO Velório e cremação de Esequiel dos Santos Mendes serão nesta sexta-feira (12) Cerimônia irá acontecer no Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista

Família convida para a despedida de de Esequiel dos Santos Mendes.

O velório será realizado, nesta sexta-feira (12), no Cemitério Morada da Paz, no horário das 10h às 17h, e logo, em seguida, haverá a cremação do corpo.

O Cemitério Morada da Paz fica na av. Rodolfo Aureliano, 2118, Vila Torres Galvão, na cidade de Paulista.

