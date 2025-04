A- A+

VATICANO Velório e sepultamento do papa Francisco: veja como serão os próximos dias Filas de fiéis emocionados esperam a oportunidade para se despedir do líder da Igreja Católica, que morreu nessa segunda-feira (21)

O corpo do papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro na manhã desta quarta-feira (23) pelo horário local, para a realização do velório público. O caixão foi carregado em procissão partindo da Capela de Santa Marta por cardeais e guardas suíços. Os devotos podem se despedir do pontífice até sexta-feira, 25. No sábado (26) será o funeral e sepultamento do pontífice.



Conforme o Vaticano, Jorge Mario Bergoglio está sendo velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.

Filas de fiéis emocionados esperam a oportunidade para se despedir do líder da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos nessa segunda-feira, 21.

Veja o cronograma previsto:

- O velório permanecerá aberto para a despedida de fiéis até sexta-feira. Filas estão demorando, em média, 5 horas;

- O caixão será fechado às 20 horas (15h em Brasília) na sexta-feira;

- O funeral do papa Francisco acontecerá no sábado, 26, às 5h, pelo horário de Brasília, na Praça de São - Pedro, quando será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao pontífice. No dia, é esperada a presença de fiéis e autoridades de todo o mundo;

- Ao fim da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Commendatio e da Valedictio - despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

- Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde será realizada a cerimônia de sepultamento ainda no sábado.

O pontífice optou pelo enterro na Igreja Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, havia optado pelo enterro na igreja de São João de Latrão.

Veja também