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Lazer Vem Passarinhar chega à 18ª edição com programação na Iputinga neste domingo (27) O evento acontece no parque da Caiara a partir das 7h

O Parque do Caiara, no bairro da Iputinga, recebe neste domingo (27), a partir das 7h, a 18ª edição do Vem Passarinhar Recife.

Realizado pela Aviva Ecoatividades, o projeto promove encontros gratuitos de observação de aves em parques e áreas verdes do Recife.

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Programação

Durante o evento, os participantes percorrem o espaço acompanhados por guias, que ajudam a localizar e identificar as espécies, enquanto compartilham informações sobre cada um.

Para facilitar a participação de quem ainda não possui equipamento, o projeto disponibiliza 30 binóculos para a atividade. Não é necessário ter experiência anterior.

Ao aproximar as pessoas das aves livres, a proposta também é chamar atenção para a importância da conservação da natureza e da preservação dos ecossistemas urbanos.

Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades | Foto: Alonso Laporte/Vem passarinhar

“Quando começamos a prestar atenção nas aves, passamos a perceber a cidade de outra maneira. Entendemos que não estamos sozinhos e que mesmo os ambientes urbanos abrigam uma biodiversidade que precisa ser conhecida, valorizada e protegida”, afirma Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades.

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