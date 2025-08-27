A- A+

Meio ambiente Vem Passarinhar Recife anima o Parque da Macaxeira em edição que acontece neste domingo (31) Projeto convida as pessoas a se reconectarem com a natureza e pensarem na preservação ambiental com a observação de aves

Para os entusiastas da natureza e da observação de aves, o Vem Passarinhar Recife será uma opção de lazer neste domingo (31). A ação ocorre no Parque da Macaxeira, Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 7h, e convida as pessoas a se reconectarem com o meio ambiente em um cenário urbano e ensolarado.

No local, que conta com diversas espécies de aves, também acontecerá a “conversa de passarinheiro” sobre aves de rapina. Esta é a sexta edição do projeto, que é gratuito e aberto a todos, sem nenhuma restrição de idade.

Para a coordenadora do Vem Passarinhar Recife, Ludmila Portela, a receptividade do público tem sido motivo de muita alegria.



“Estamos super contentes em ver como cada vez mais pessoas chegam cheias de entusiasmo, disposição e curiosidade para passarinhar. É muito satisfatório e gratificante perceber que temos participantes que retornam a cada mês — alguns já virão pela sexta vez!”, disse.

A oportunidade ainda chama crianças, jovens e adultos para se sensibilizarem com a natureza e aprenderem mais sobre a ciência cidadã.

De acordo com Ludmila, o sucesso da últimas edições só confirma o objetivo do projeto. “Que cada pessoa saia dessas manhãs com curiosidade, admiração e, mais importante, com a vontade de preservar e proteger nossa natureza, especialmente as aves urbanas que ainda convivem com a gente.”

Serviço

Vem Passarinhar Recife



Local: Parque Urbano da Macaxeira.

Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, s/n - Macaxeira, Recife - PE, 52071-035

Domingo, 31 de agosto.

Horário: 7h

Mais informações: Instagram @vempassarinharrecife

