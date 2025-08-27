Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Meio ambiente

Vem Passarinhar Recife anima o Parque da Macaxeira em edição que acontece neste domingo (31)

Projeto convida as pessoas a se reconectarem com a natureza e pensarem na preservação ambiental com a observação de aves

Reportar Erro
Observação de aves no Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, pode ser uma opção de diversão para este domingo (31)Observação de aves no Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, pode ser uma opção de diversão para este domingo (31) - Foto: Divulgação

Para os entusiastas da natureza e da observação de aves, o Vem Passarinhar Recife será uma opção de lazer neste domingo (31). A ação ocorre no Parque da Macaxeira, Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 7h, e convida as pessoas a se reconectarem com o meio ambiente em um cenário urbano e ensolarado.

No local, que conta com diversas espécies de aves, também acontecerá a “conversa de passarinheiro” sobre aves de rapina. Esta é a sexta edição do projeto, que é gratuito e aberto a todos, sem nenhuma restrição de idade. 

Leia também

• Programação da Temporada França-Brasil 2025 é divulgada no Recife

• Recife Xtreme Fight reúne lutas de MMA, Muay Thai e Boxe em sua 10ª edição

• Recife sedia seminário espírita em apoio à ONG Caminho do Bem

Para a coordenadora do Vem Passarinhar Recife, Ludmila Portela, a receptividade do público tem sido motivo de muita alegria.

“Estamos super contentes em ver como cada vez mais pessoas chegam cheias de entusiasmo, disposição e curiosidade para passarinhar. É muito satisfatório e gratificante perceber que temos participantes que retornam a cada mês — alguns já virão pela sexta vez!”, disse. 

A oportunidade ainda chama crianças, jovens e adultos para se sensibilizarem com a natureza e aprenderem mais sobre a ciência cidadã.

De acordo com Ludmila, o sucesso da últimas edições só confirma o objetivo do projeto. “Que cada pessoa saia dessas manhãs com curiosidade, admiração e, mais importante, com a vontade de preservar e proteger nossa natureza, especialmente as aves urbanas que ainda convivem com a gente.”

Serviço
Vem Passarinhar Recife

Local: Parque Urbano da Macaxeira.
Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, s/n - Macaxeira, Recife - PE, 52071-035
Domingo, 31 de agosto.
Horário: 7h
Mais informações: Instagram @vempassarinharrecife

Reportar Erro

Veja também

Newsletter