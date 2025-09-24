A- A+

Natureza Vem Passarinhar Recife chega ao Campus da UFPE neste domingo (28) Projeto gratuito realiza sétima edição de observação de aves com atividades especiais

Em um dos maiores espaços verdes do Recife, o projeto Vem Passarinhar desembarca no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife, e chega a sua sétima edição neste domingo (28).

A partir das 7h da manhã, os participantes poderão avistar dezenas de espécies de aves já registradas durante visitas guiadas no espaço que tem um total de 149 hectares de área arborizada.

Além da experiência de observação, a manhã reserva atividades especiais. Ao final da passarinhada, haverá um bate-papo com alunos de Paleontologia, do curso de Geologia da UFPE, que vão apresentar, de forma acessível, a fascinante história evolutiva das aves, que são descendentes diretas dos dinossauros voadores.

Outro destaque será o lançamento do livro “Os Manguezais”, escrito pelo jovem observador Benjamim Barbosa, de apenas 10 anos, que já se destaca na cena local de birdwatching.

Criado em abril deste ano, o Vem Passarinhar Recife já reuniu centenas de pessoas em praças e parques da cidade em um movimento que junta lazer, educação ambiental e ciência cidadã.

A iniciativa nasceu há mais de duas décadas no Instituto Butantan, em São Paulo, e se espalhou por várias capitais brasileiras, com o mesmo propósito de aproximar as populações urbanas da natureza.

Para Ludmila Portela, diretora da Aviva Ecoatividades e coordenadora do projeto no Recife, o crescimento rápido demonstra a força da ideia.

“Estamos muito felizes por chegar à nossa sétima edição com cada vez mais apoiadores e entusiastas da observação de aves. Isso mostra que o projeto tem continuidade e vem reunindo um público diverso, interessado em conhecer e preservar a natureza urbana”, disse.

A programação é gratuita e as inscrições devem ser feitas através de um formulário online. Mais informações, podem ser acessadas no Instagram do projeto.

Serviço

7ª edição do Vem Passarinhar Recife

Data: domingo, 28 de setembro de 2025

Horário: 7h da manhã

Local: Campus da UFPE – Cidade Universitária, Recife

Atividades: passarinhada guiada, bate-papo com paleontólogos da UFPE e lançamento do livro Os Manguezais, de Benjamim Barbosa

Inscrições: formulário

Evento gratuito



