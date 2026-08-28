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MEIO AMBIENTE Vem Passarinhar Recife promove observação de aves no Parque da Macaxeira neste domingo (30) 17ª edição do projeto será realizada a partir das 7h e terá acompanhamento de observadores, e equipamentos disponíveis para os participantes

O Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, será cenário de uma manhã dedicada à observação de aves neste domingo (30). A atividade começa às 7h e é gratuita.

A área verde recebe, pela segunda vez, o Vem Passarinhar Recife, que chega à 17ª edição reunindo participantes interessados em conhecer a diversidade de espécies que vivem na cidade.

Não é necessário ter experiência com observação de aves. Durante o percurso, que deve durar cerca de duas horas, os participantes serão acompanhados por observadores e poderão utilizar binóculos e luneta para localizar as espécies.

O parque já possui 83 espécies de aves registradas na plataforma eBird, criada pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell.

O site reúne informações coletadas por observadores de diferentes partes do mundo e transforma os registros em dados utilizados para ampliar o conhecimento sobre as aves e contribuir com pesquisas e ações de conservação.

Entre as espécies encontradas na área estão a jandaia-verdadeira, o galo-de-campina, a ariramba-de-cauda-ruiva, a saíra-amarela, o beija-flor-tesoura, o martim-pescador-grande, o gavião-carijó, o gavião-de-cauda-curta, o pica-pau-verde-barrado e o papagaio-verdadeiro.

“Observar as aves que vivem ao nosso redor é também uma porta de entrada para uma relação mais próxima com a natureza. Quando aprendemos a reconhecer as espécies, seus comportamentos e os ambientes de que dependem, passamos a compreender melhor a importância de cuidar das áreas verdes e de toda a biodiversidade urbana”, pontuou a coordenadora da Aviva Ecoatividades, Ludmila Portela.

Desde o início do Vem Passarinhar Recife, centenas de pessoas já participaram das atividades realizadas em diferentes áreas verdes da capital pernambucana. A proposta é incentivar um olhar mais atento para a fauna que divide espaço com a população no cotidiano.

A atividade é aberta para pessoas de diferentes idades, incluindo crianças e idosos, desde que tenham mobilidade para acompanhar o percurso pelo parque.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário disponível na bio do perfil do projeto, no instagram.

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