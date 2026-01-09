Sex, 09 de Janeiro

EUROPA

Vencedor das eleições na Holanda aceita formar governo minoritário

Fragmentação da política holandesa exige meses de negociações entre os partidos

Bandeira da HolandaBandeira da Holanda - Foto: Divulgação

O centrista holandês Rob Jetten anunciou, nesta sexta-feira (9), que concordou em formar um governo minoritário com dois partidos de centro-direita, quase três meses após sua surpreendente vitória eleitoral.

O partido de Jetten, o D66, venceu as eleições de 29 de outubro por uma margem estreita sobre o partido de extrema direita PVV, de Geert Wilders, que ficou em segundo lugar, em uma votação acompanhada de perto em toda a Europa.

No entanto, a fragmentação da política holandesa exige meses de negociações entre os partidos, e Jetten não conseguiu cadeiras suficientes no Parlamento para formar a coalizão que desejava.

Após semanas de negociações, ele anunciou que formaria um governo com o partido liberal VVD e o partido de centro-direita CDA.

"Queremos um gabinete rapidamente, com um programa de governo ambicioso e estável", disse Jetten a repórteres após uma reunião em uma casa de campo.

"Vemos uma oportunidade real de estabelecer cooperação no Parlamento com esses três partidos", acrescentou o político, de 38 anos.

No total, os três partidos conquistaram 66 cadeiras, muito abaixo da maioria de 150 membros no Parlamento holandês.

Jetten indicou que o trio se reunirá nas próximas semanas com líderes de outros partidos para chegar a acordos sobre questões-chave que a coalizão pretende avançar no Parlamento.

