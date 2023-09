A- A+

Rússia Vencedor do Nobel da Paz, Dmitri Muratov é incluído em lista de 'agentes estrangeiros' pela Rússia Jornalista foi enquadrado em regime utilizado por Moscou para calar vozes de oposição no país

O jornalista vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, Dmitri Muratov, foi incluído pela Rússia na lista de "agentes estrangeiros" nesta sexta-feira. O regimento é utilizado por Moscou para suprimir vozes de oposição no país.

De acordo com o Ministério da Justiça russo, Muratov “usou plataformas estrangeiras para divulgar opiniões destinadas a formar uma atitude negativa em relação à política externa e interna da Federação Russa”.

A qualificação, que relembra o termo da era soviética “inimigos do povo”, exige que indivíduos ou organizações divulguem suas fontes de financiamento. Também os obriga a marcar todas as postagens, incluindo as feitas nas redes sociais, com um identificador específico.

O ministério também acusou Muratov de criar e distribuir conteúdo de outros “agentes estrangeiros”.

Moscou intensificou os esforços para reprimir a dissidência desde o lançamento do ataque à Ucrânia, e a maioria dos opositores de destaque estão no exílio ou presos.

Muratov foi recentemente visto na Rússia como parte da equipe jurídica que defende o seu amigo Oleg Orlov, co-presidente da organização russa de direitos humanos Memorial.

Em 2021, Muratov, editor-chefe da principal publicação independente da Rússia, Novaya Gazeta, partilhou o Prémio Nobel da Paz com Maria Ressa, das Filipinas, pela sua luta pela liberdade de expressão.

