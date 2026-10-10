Vencedora do Nobel da Paz considera sanções contra o TPI "inaceitáveis"
Pillay presidiu uma comissão de investigação independente da ONU que, no ano passado, acusou Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza
A juíza e ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos Navi Pillay, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, considerou neste sábado (10) as sanções americanas anunciadas contra o Tribunal Penal Internacional (TPI) como "inauditas, inaceitáveis".
"Há tanta tensão e ansiedade sobre se os tribunais internacionais continuarão existindo, principalmente o Tribunal Penal Internacional em Haia (...) e, o mais importante, foram anunciadas sanções por parte de um país contra juízes, apenas pelas ordens judiciais que emitem. Isto é inaudito, inaceitável", declarou, por videoconferência de Nuremberg, a sul-africana Navi Pillay, durante um ato organizado pelo Centro Nobel da Paz em Oslo.
Pillay presidiu uma comissão de investigação independente da ONU que, no ano passado, acusou Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza.
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Após o anúncio do Comitê do Nobel, muito criticado por Israel, o governo dos Estados Unidos informou que pretende adotar novas sanções contra o TPI.
Para Washington, as sanções se justificam pela necessidade de "defender a soberania americana e seus cidadãos diante da ameaça que representa o Tribunal Penal Internacional", segundo um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado.
"Eles querem mais poder e querem à nossa custa" afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que chamou o TPI de "desonesto".
As sanções, uma vez aplicadas, resultarão na proibição de qualquer transação financeira com o TPI, medidas que cortariam os recursos do tribunal e paralisariam "sua capacidade de funcionar", afirmou Rubio.
As medidas, no entanto, só entrarão em vigor dentro de seis meses, caso seja possível chegar a um acordo no período.