Encontro Vencedora do quadro "Quem quer ser um milionário", Jullie Dutra se encontra com Raquel Lyra A Governadora, nas redes sociais, informou que as duas conversaram sobre emporamento feminino e planejaram projetos para Pernambuco neste ano

Vencedora do quadro “Quem quer ser um milionário”, exibido no programa Domingão com Huck em dezembro de 2023, a pernambucana Jullie Dutra se encontrou com a governadora Raquel Lyra (PSDB) nesta quarta-feira (24), no Palácio do Campos das Princesas.

Nas redes sociais, as duas projetaram parcerias para 2024.

De acordo com a publicação, as duas conversaram sobre empoderamento feminino e planejaram projetos para Pernambuco neste ano. "Podem aguardar, que vai ter novidades vindo por aí!", escreveu Raquel Lyra.

Desde que venceu de forma inédita o “Quem quer ser um milionário”, Jullie Dutra sempre valorizou a ideia da educação como agente transformador da sociedade. "Obrigada Raque Lyra! Vem muita coisa boa! Não tenho dúvida que será um 2024 de milhões de oportunidades para todos os pernambucanos! Bora #educar para #transformar!", respondeu a jornalista.

Quem é Jullie Dutra

Jullie Dutra nasceu Limoeiro, no Agreste pernambucano e foi criada pela mãe e pela avó na cidade de João Alfredo. O pai da jornalista foi assassinado quando ela tinha apenas cinco anos.

A chegada ao Recife aconteceu com 18 anos de idade. Na Capital, ela se formou em jornalismo pela Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau) e é pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Jullie trabalhou em algumas instituições e empresas como a Folha de Pernambuco, a Assembleia Legislativa do Estado e o Partido Progressista, como assessora. Atualmente, ela mora em Salvador, na Bahia, e é CEO do Grupo Coros Comunicação, agência de marketing que abriu em 2014.

As redes sociais da pernambucana explodiram após a aparição no Domingão com Huck e atualmente ela conta com 402 mil seguidores no instagram.

