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Onda de Calor Venda de ar-condicionado provoca 'incidentes' em lojas na França A onda de calor que acontece na França já resultou em pelo menos mil mortes adicionais

A venda de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores em uma popular rede de supermercados provocou, nesta quinta-feira (2), cenas de tensão e "incidentes" na França, onde os cidadãos buscam adquirir esses equipamentos antes de uma nova onda de calor.

Os franceses ainda estão se recuperando da intensa onda de calor que na semana passada levou as temperaturas a superar os 40ºC e a um recorde de noite mais quente, com uma média de 22ºC, além de pelo menos mil mortes adicionais.

Desde então, as redes de venda de eletrodomésticos enfrentam um grande fluxo de clientes, como ocorreu nesta quinta-feira com o supermercado alemão de preços baixos Lidl, que colocou à venda ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Longas filas de espera, avalanches nas lojas, empurrões: vários vídeos nas redes sociais mostram multidões tentando conseguir estes aparelhos a preços de liquidação nesses supermercados na França.

"A Lidl França lamenta os incidentes ocorridos em nossas lojas", disse a rede à AFP, destacando que seus funcionários "tiveram que lidar com tensões, em um clima às vezes difícil".

Dezenas de clientes esperavam desde as 7h da manhã em frente a uma loja Lidl no noroeste de Paris, aguardando sua abertura que ocorreu duas horas depois, sob o olhar atento dos policiais, constatou um jornalista da AFP.

A pessoas estavam de bom humor, mas houve confusões com alguns clientes que tentavam furar a fila. "Não vou abrir a loja até que eles tenham ido embora!", gritou uma responsável, enquanto os clientes a insultavam.

A indignação foi ainda maior quando se soube que, nesse estabelecimento, em um bairro operário de Paris, havia apenas dois aparelhos de ar-condicionado à venda. Lassana, que não quis dar seu sobrenome, foi um dos sortudos, após ficar na fila desde as 4h00.

Fatou teve sorte e comprou um pequeno ventilador. "E consegui isso brigando, porque a polícia tinha fechado" a loja, afirma o homem de 69 anos, que classificou como "enganosa" a propaganda do distribuidor.

A Lidl França justificou a falta de estoque pelo "ciclo de venda de seus produtos, encomendados com um ano de antecedência" e que chegaram nesta quinta-feira aos seus supermercados "a um preço fixo".

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