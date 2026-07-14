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golpe das canetas

Venda de canetas emagrecedoras em nome de órgãos de vigilância sanitária é golpe, alerta Apesiva

Orgão orienta a população a não clicar em links, não realizar pagamentos e interromper o contato em caso de ofertas do tipo via ligações, e-mails ou mensagens

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Apevisa também alerta para a comercialização de remédios falsificados e de produtos sem registro sanitárioApevisa também alerta para a comercialização de remédios falsificados e de produtos sem registro sanitário - Foto: Receita Federal/Divulgação

Golpistas estão usando o nome e a identidade visual de órgãos de vigilância sanitária para comercializar canetas emagrecedoras de forma fraudulenta por meios digitais e ligações.

O alerta é da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), que orienta a população a não clicar em links, não realizar pagamentos e interromper o contato em caso de ofertas do tipo via ligações, e-mails ou mensagens.

"Os órgãos de vigilância sanitária não comercializam medicamentos, alimentos, cosméticos ou qualquer outro produto. Nossa atuação é voltada à regulação, fiscalização e licenciamento. Qualquer venda utilizando o nome da Anvisa, da Apevisa ou das vigilâncias municipais é golpe", destacou a diretora da Apevisa, Karla Baêta.

Além de chamar a atenção para a oferta de medicamentos feita em nome da Vigilância Sanitária, o órgão também alerta para a comercialização de remédios falsificados e de produtos sem registro sanitário.

"As canetas emagrecedoras pertencentes à classe dos agonistas do GLP-1, utilizadas no tratamento do diabetes e da obesidade, somente podem ser comercializadas no Brasil quando possuem registro na Anvisa. Atualmente, há medicamentos regularizados à base de semaglutida e tirzepatida", afirma a Apevisa.

O órgão lembra que produtos adquiridos de outros países ou comercializados sem autorização sanitária não oferecem garantias de qualidade, segurança e eficácia, e podem representar sérios riscos à saúde.

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"A recomendação é desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, um dos principais indícios de fraude ou falsificação. Outro ponto são os medicamentos manipulados. A Apevisa reforça que a manipulação deve ser realizada de forma individualizada, conforme prescrição médica específica para cada paciente", destaca.

A agência também orienta que o uso de canetas emagrecedoras deve ocorrer somente após avaliação médica e com acompanhamento profissional durante o tratamento.

"A automedicação e a compra de medicamentos sem prescrição aumentam os riscos de efeitos adversos e complicações. Em caso de suspeita de golpes, comercialização irregular ou venda de produtos falsificados, a população deve denunciar aos órgãos de Vigilância Sanitária", pontuou a Apesiva.

Denúncias devem ser feitas pelo e-mail [email protected], telefone (81) 3184-0001, ou Disque Saúde 136.

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