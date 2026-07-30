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RIO Bombeiros encontram corpo durante buscas por pescador desaparecido após vendaval em Paraty Identificação da vítima ainda dependerá de análise no Instituto Médico Legal (IML)

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (30), o corpo de uma pessoa na Praia de Tarituba, em Paraty, no Rio de Janeiro, após vendaval que atingiu a região. A vítima será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), que fará a identificação.

Segundo a corporação, as buscas começaram na tarde de quarta-feira, após o naufrágio de uma embarcação. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30 para atender a uma ocorrência de desaparecimento no mar.

A operação mobilizou equipes dos quartéis de Paraty e de Mambucaba, que utilizaram embarcações, motos aquáticas e contaram com o apoio de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), da Barra da Tijuca.

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