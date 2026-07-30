RIO
Bombeiros encontram corpo durante buscas por pescador desaparecido após vendaval em Paraty
Identificação da vítima ainda dependerá de análise no Instituto Médico Legal (IML)
Após buscas por pescador, bombeiros encontram corpo na Praia de Tarituba, em Paraty, no Rio de Janeiro - Foto: Google Street View/Reprodução
O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (30), o corpo de uma pessoa na Praia de Tarituba, em Paraty, no Rio de Janeiro, após vendaval que atingiu a região. A vítima será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), que fará a identificação.
Segundo a corporação, as buscas começaram na tarde de quarta-feira, após o naufrágio de uma embarcação. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30 para atender a uma ocorrência de desaparecimento no mar.
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A operação mobilizou equipes dos quartéis de Paraty e de Mambucaba, que utilizaram embarcações, motos aquáticas e contaram com o apoio de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), da Barra da Tijuca.