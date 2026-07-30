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TRAGÉDIA Vítima de vendaval no Rio de Janeiro morre a poucos dias de realizar o sonho da paternidade Produtor morreu junto com o amigo e ex-jogado Tassio Maia, após a queda de um muro no bairro de Santa Teresa durante vendaval desta quinta-feira, dias antes do nascimento de Benício

Vandré Cordeiro, de 44 anos, tentava fechar um portão de ferro na Mansão Alvite, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde trabalhava com eventos, quando foi atingido por um muro que desabou sobre ele e o amigo Tassio Maia, no fim da tarde desta quinta-feira (29), durante vendaval. Os dois morreram no local, na Rua Doutor Júlio Otoni. Vandré deixou a noiva Ana Paula Lima Rain, grávida de nove meses.

Para a família de Vandré, a tragédia interrompeu o momento mais esperado da sua vida. Daqui a poucos dia, ele conheceria Benício, o primeiro filho do relacionamento com Ana Paula. Ser pai era um desejo antigo, que ganhous ainda mais significado após a morte do pai dele, em 8 de junho.

"Ele sonhou a vida inteira em ser pai. Estava vivendo o momento com felicidade enorme, embora tenha ficado profundamente abalado com a morte do pai. Vandré queria que ele conhecesse o filho Benício", conta a prima Juliana Azevedo.

A dor da perda é difícil de traduzir para quem conviveu com ele. Juliana afirma que o primo sempre foi muito querido por onde passou, desde criança. O motivo era o carisma, uma alegria muito própria que conseguia contagiar qualquer um, além de um talento natural para fortalecer laços.

Os dois cresceram na Chácara do Céu, onde Juliana morava na Rua nove e André na rua 10. Segundo ela, a proximidade da moradia também ajudou em manter a família mais unida e ao longo dos anos, o primo naturalmente foi se tornando o pilar do equilíbrio entre os parentes.

"Era muito maduro, sabia a hora de ser racional e a hora de ser emocional. Era um suporte para todos nós. Também era um exemplo. Vaidoso, gostava de cuidar da saúde e praticar atividades físicas", completa.

O samba e o futebol

Nas horas vagas, ele dividia o tempo entre duas grandes paixões: assistir aos jogos do Fluminense - de preferência no Maracanã - e tocar cavaquinho. Gostava de estar entre amigos e familiares celebrando o samba.

Uma das presenças certas era Tassio Maia. Os dois se conheceram ainda meninos e permaneceram inseparáveis na vida adulta. Trabalhando na mesma casa de eventos, estavam lado a lado na tragédia.

Morte inesperada

Segundo Juliana foi informada no local da tragédia, o portão foi aberto pelos ventos fortes. Quatro funcionários foram tentar fechá-lo, entre eles Vandré e Tassio, que estavam na calçada. Um deles contou às famílias que só escapou da queda do muro, porque Vandré pediu que ele mudasse de posição instantes antes do desabamento.

Com a mãe e a irmã de Vandré fora do Rio de Janeiro e a noiva grávida de nove meses, coube a Juliana ir fazer o reconhecimento do corpo e acompanhar os primeiros procedimentos após o acidente.

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