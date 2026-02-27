A- A+

Diversão Veneza Water Park oferece programação especial e ingressos promocionais pós-alta temporada As entradas custam a partir de R$ 98 e podem ser adquiridas no site do parque

Mesmo após o fim das férias escolares, o calor típico do verão pernambucano continua intenso. Com isso, muitas famílias ainda buscam opções de lazer na própria Região Metropolitana do Recife.

Entre as opções, o Veneza Water Park, localizado em Paulista, funciona aos sábados, domingos e feriados nacionais O Veneza oferece uma programação especial de fim de semana e oferece ingressos promocionais no período pós-alta temporada. As entradas custam a partir de R$ 98 e podem ser adquiridas no site do parque.

Considerado um dos maiores parques aquáticos do Brasil, o Veneza funciona de quarta a domingo, das 10h às 17h, oferecendo estrutura completa para quem quer aproveitar o verão prolongado com conforto e segurança.

Com mais de 30 atrações distribuídas em uma área de mais de 90 mil metros quadrados, o parque reúne opções para o público infantil e adulto. Entre os destaques estão a piscina com ondas artificiais, o rio lento, os playgrounds aquáticos, a Grutinha Kids, a tirolesa, a Anaconda e o AquaSurf, uma das atrações mais recentes e procuradas pelos visitantes.

Além das áreas aquáticas, o complexo conta com praça de alimentação, bares e restaurantes, quiosques, loja de conveniência, armários e toalhas para locação, posto médico com ambulância de plantão, equipe de guarda-vidas e estacionamento.

