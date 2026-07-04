A- A+

PAULISTA Veneza Water Park reabre para temporada de férias neste sábado (4) Parque aquático em Paulista retoma as atividades após recesso de junho, volta a funcionar aos sábados, domingos e feriados e terá horário especial neste domingo (5)

A chegada da temporada de férias marca também a reabertura do Veneza Water Park, que inicia neste sábado (4) um novo período de funcionamento com atrações voltadas para públicos de todas as idades.

Após passar o mês de junho em recesso operacional, o parque aquático, localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, irá funcionar de forma regular aos sábados, domingos e fériados, das 10h às 17h. Excepcionalmente neste domingo (5), em razão do jogo da Seleção Brasileira, o funcionamento será das 9h às 16h.

Entre as opções de lazer, o parque reúne mais de 30 atrações entre ativações radicais e espaços destinados ao público infantil e às famílias. Os visitantes podem aproveitar piscinas, toboáguas, áreas temáticas e atrações como o AquaSurf, além de espaços voltados para quem prefere atividades mais tranquilas.

O espaço também conta com praça de alimentação, bares, quiosques. Além dos serviços de aluguél de armários e toalhas, loja de conveniência e estacionamento.

Para garantir a segurança dos visitantes, o Veneza dispõe ainda de posto médico, ambulância de plantão e equipe de guarda-vidas.

Ingressos e gratuidade

Os ingressos custam R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada), dísponiveis para compra na bilheteria ou no site oficial do Veneza Water Park.

Crianças com menos de 1 metro e altura tem entrada gratuita no parque. Outro caso de gratuidade é para aniversariantes do mês, desde que estejam acompanhados por uma pessoa pagante.

Veja também