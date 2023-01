A- A+

Parque aquático localizado em Paulista, no Litoral Norte de Pernambuco, o Veneza Water Park preparou programação especial de férias para a criançada. A opção de lazer tem diversas atividades de recreação.

Além das tradicionais atrações aquáticas, o lúdico está presente nos espaços infantis, como na Praça da Borboleta, no Fortinho e no Bumbas kids.



Entre as atrações dedicadas às crianças, está o espetáculo teatral Mundo Grandioso de Monteiro Lobato, em que os pequenos são levados à imaginação, de forma a despertar o interesse pela leitura. A peça é mostrada num palco montado em um pátio entre as piscinas.

O parque funciona, neste mês de janeiro, de quinta-feira a domingo, das 10h às 17h. As bilheterias abrem uma hora mais cedo.

O Veneza Water Park fica na avenida Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 10050, em Maria Farinha.

Os ingressos custam R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia-entrada e podem ser adquiridos no site e em lotéricas. Crianças com até um metro de altura não paga ingresso.

Veja também

Arqueologia Sarcófago de Ramsés II retorna para Paris