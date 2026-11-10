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Internacional Venezuela abre o setor elétrico para investimento privado Atualmente, a geração de eletricidade está muito abaixo da demanda

O Parlamento da Venezuela aprovou nesta terça-feira (10) uma reforma que permite investimentos privados no sistema elétrico, em meio a uma grave crise provocada por longos apagões que afetam diariamente grande parte do país.

A estatização do serviço de eletricidade, em 2007, favoreceu a falta de investimentos, a corrupção e a má gestão, fatores que levaram a Venezuela a enfrentar um grave déficit de geração de energia elétrica. A lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Nacional.

"Permitir que uma empresa privada gere eletricidade e possa fornecê-la em troca de uma tarifa estabelecida" permitirá aumentar a oferta, afirmou à imprensa o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina Delcy Rodríguez.

Atualmente, a geração de eletricidade está muito abaixo da demanda.

A reforma sucede as mudanças na lei de hidrocarbonetos e a aprovação de uma nova lei de mineração, ambas impulsionadas pelo governo de Rodríguez.

Delcy Rodríguez governa sob forte pressão de Washington desde a captura de Nicolás Maduro, em janeiro, durante uma operação militar americana em Caracas.

Os cortes de energia afetam diversas regiões da Venezuela, em um momento em que o país precisa aumentar a geração de eletricidade para impulsionar sua indústria petrolífera e atender à demanda da população.

No início de setembro, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, insistiu, durante uma visita a Caracas, na importância de fortalecer o setor elétrico para acompanhar o aumento da produção de petróleo.

"A prioridade número um são os venezuelanos" e a melhoria de suas condições de vida, afirmou na ocasião. Ele acrescentou que será mais fácil "aumentar a capacidade de geração de eletricidade nos próprios campos petrolíferos, mas as duas coisas precisam acontecer em paralelo".

Muitos venezuelanos estão cansados dos longos cortes de energia que enfrentam diariamente, mas também estão conscientes de que possivelmente terão de pagar tarifas mais altas pelo serviço, que atualmente é praticamente gratuito.

A prestação do serviço continuará sendo garantida "sobretudo aos mais vulneráveis", afirmou Rodríguez durante a sessão.

Para o deputado oposicionista Antonio Ecarri, a reforma era necessária "diante do colapso" da empresa estatal de energia elétrica e "da política nefasta adotada com a lei anterior", declarou à AFP.

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