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MUNDO 'Venezuela ama o Trump', diz o presidente dos EUA ao considerar 'seriamente' a anexação do país Trump teria dito que o desejo de anexar a Venezuela é motivado pelas reservas de petróleo do país, avaliadas em US$ 40 trilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira (12) que considera "seriamente" anexar a Venezuela como o 51º Estado do país, segundo a emissora Fox News.

Em uma conversa por telefone com o apresentador John Roberts, Trump teria dito que o desejo de anexar a Venezuela é motivado pelas reservas de petróleo do país, avaliadas em US$ 40 trilhões

O republicano também teria afirmado ser popular entre os venezuelanos. "A Venezuela ama o Trump", teria dito.

Procurada pela emissora, a Casa Branca não deu detalhes sobre como seria o plano de Trump para anexar a Venezuela.

"Como o presidente já disse, as relações entre a Venezuela e os EUA têm sido extraordinárias. O petróleo está começando a fluir, e grandes quantias de dinheiro, nunca vistas antes, em breve ajudarão o grande povo da Venezuela", disse um porta-voz da Casa Branca à Fox News.

Após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, durante uma operação militar americana, o presidente afirmou que os EUA governariam a Venezuela "até uma transição segura" e trabalhariam em colaboração com a então vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

De acordo com a Fox News, nos últimos meses integrantes do gabinete de Trump e assessores de energia da Casa Branca têm se reunido com altos executivos de grandes petrolíferas para incentivar investimentos na Venezuela.

Para que a Venezuela se tornasse um Estado americano, seria necessária a aprovação do Congresso dos EUA e a autorização dos venezuelanos, o que, segundo Delcy, jamais ocorreria.

"Isso jamais teria sido cogitado, porque se há uma coisa que nós, venezuelanos e venezuelanas, temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência, o amor pelos nossos heróis e heroínas da independência", afirmou Delcy.

Essa não foi a primeira vez que Trump falou sobre uma possível anexação do território venezuelano. Em março, após a Venezuela ser campeã do Clássico Mundial de Beisebol (WBC), em Miami, o republicano sugeriu que o país fosse transformado em um Estado americano.

O presidente também já sugeriu anexar outras regiões, como Groenlândia, Canadá e Cuba.

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