Venezuela apreende 3,8 toneladas de cocaína na fronteira com a Colômbia

Autoridades da Venezuela apreenderam 3,8 toneladas de "cocaína de altíssima pureza" no âmbito de uma operação desenvolvida no estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, neste sábado (22).

Esta apreensão se soma a outras duas realizadas em meados de março, nas quais foram encontradas outras seis toneladas desta droga.

As autoridades mobilizadas para a "operação relâmpago" encontraram esta semana 2.619 quilos de cocaína enterrados em uma ilhota do Lago de Maracaibo e outros 1.240 quilos escondidos em um caminhão.

"Tudo isso somado dá 9.866 quilos de cocaína de altíssima pureza", afirmou Cabello.

A TV estatal mostrou imagens de agentes encapuzados revirando a terra com as mãos para tirar a droga, ajudados por cães. Outro grupo de militares, também auxiliado por cães, encontrou em um caminhão cocaína líquida camuflada em lâminas para impermeabilizar telhados.

"Tiramos-lhes quase dez toneladas de droga em uma operação e não terminamos", reforçou o funcionário, assegurando que há empresários, juízes e promotores envolvidos na rede de narcotráfico que operava entre a região colombiana de Tibú e Zulia (oeste da Venezuela).

Segundo Cabello, pelo menos uma dezena de pessoas foram detidas, inclusive seis prefeitos de Zulia.

Entre os detidos estão os prefeitos de dois municípios de Zulia: o de Almirante Padilla, Alberto Sobalvarro, e o de Miranda, Jorge Nava, ambos do governista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Também foi detido Nervis Sarcos, prefeito do município de Colón e militante do partido opositor Um Novo Tempo.

Pouco depois, foram detidos Danilo Añez (PSUV) e Fernando Loaiza (do partido opositor Ação Democrática), prefeitos dos municípios Jesús Enrique Lossada e Catatumbo, também em Zulia.

Rafael Ramírez, prefeito de Maracaibo, capital de Zulia e segunda cidade mais importante da Venezuela - detido em outubro de 2024 - também foi vinculado por Cabello nesta trama de "corrupção, narcotráfico e conspiração".

Desde o início de 2025, foram apreendidas cerca de 12 toneladas de drogas na Venezuela, segundo as autoridades.

