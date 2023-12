Venezuela aprova em referendo a criação de uma província em área reivindicada pela Guiana

A- A+

Mais de 95% dos eleitores venezuelanos que participaram de um referendo neste domingo apoiaram a proposta de criação de uma província em uma zona rica em petróleo, que a Venezuela reivindica à vizinha Guiana, segundo o primeiro boletim eleitoral.

“Demos os primeiros passos de uma nova etapa histórica para lutar pelo que é nosso (...) e o povo venezuelano falou alto e bom som”, comemorou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que buscará a reeleição em 2024 , para uma multidão na central Plaza Bolívar, em Caracas. "Foi um dia maravilhoso."

É “uma vitória evidente e esmagadora do ‘Sim’ neste referendo consultivo para Essequibo”, afirmou anteriormente o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, que reportou mais de 10,5 milhões de votos – provenientes de uma votação eleitoral da população de 20,7 milhões - em meio a relatos de baixa participação nos centros de votação.

Segundo Amoroso, 95,93% dos eleitores apoiaram a criação de uma província venezuelana chamada "Guayana Esequiba" e a atribuição de nacionalidade aos seus habitantes.



O referendo para Essequibo, um território de 160.000 km2 com 125.000 habitantes, em princípio não teria consequências concretas no curto prazo: a Venezuela procurou reforçar a sua reivindicação centenária sobre a área e negou que a iniciativa seja uma desculpa para invadir e anexar à força aquela região.

A Venezuela argumenta que o rio Essequibo é a fronteira natural com a Guiana, como em 1777, quando era Capitania Geral do Império Espanhol, e apela ao Acordo de Genebra, assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que estabelece as bases para uma solução negociada e anulou uma sentença de 1899 que definia os limites defendidos pelo seu vizinho.

Georgetown, por sua vez, defende essa sentença e pede que seja ratificada pelo Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), o mais alto tribunal das Nações Unidas.

O 'Sim' também venceu com percentuais superiores a 95% nas demais questões, que contemplavam a rejeição da sentença e jurisdição de Paris no caso da CIJ, o apoio ao acordo de Genebra e a oposição ao uso das águas marítimas de Essequibo pela Guiana , onde o governo da Guiana e a gigante energética americana ExxonMobil começaram a explorar vastos campos de petróleo descobertos em 2015.

“Essequibo é nosso, foi nosso durante toda a vida”, disse à AFP Mariela Camero, de 68 anos, uma das primeiras a votar em uma área popular de Caracas.

"Guerra" de bandeiras

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, que denunciou o referendo como “uma ameaça” à paz na América Latina e no Caribe, disse aos guianenses que “não tinham nada a temer”.

“Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que as nossas fronteiras permaneçam intactas e que a população e o nosso país permaneçam seguros”, disse ele numa transmissão no Facebook. “É uma oportunidade para eles mostrarem maturidade” e “responsabilidade”.

O Ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, e outros altos funcionários do governo, como a vice-presidente Delcy Rodríguez, divulgaram um vídeo no qual os indígenas são vistos substituindo uma bandeira da Guiana em um mastro por uma bandeira venezuelana. Asseguram que se trata do mesmo levantado em 24 de novembro por Ali na Serra de Pacaraima, na área reivindicada.

Consultado pela AFP, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiana, Brigadeiro Omar Khan, afirmou que o vídeo seria “falso” e o descreveu como “propaganda de guerra”.

"Senso comum"

A reivindicação da Venezuela intensificou-se desde que a ExxonMobil descobriu petróleo em águas disputadas em 2015, o que hoje deixa a Guiana com reservas de petróleo bruto comparáveis às do Kuwait, no topo da lista de reservas per capita do mundo.

Milhares de guianenses formaram correntes humanas, chamadas de “círculos de união”, no domingo para mostrar seu apego à região. Muitos usavam camisetas com frases como “Essequibo pertence à Guiana” e agitavam bandeiras do país.

“O referendo é provavelmente significativo para eles, não para nós”, disse à AFP Dilip Singh, empresário que participou de uma dessas manifestações na província de Pomeroon-Supenaam, em Essequibo. “Não temos as armas, os navios de guerra. Temos Deus e ele nos protegerá”.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou militarmente a fronteira, disse no domingo que espera que "o bom senso prevaleça" na luta.

