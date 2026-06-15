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Internacional

Venezuela assina acordo com General Electric para recuperar seu sistema elétrico

O acordo permitirá "recuperar, nos primeiros 24 meses, 1.000 megawatts e, no total, em quatro anos, mais de 5.000 megawatts", afirmou Rodríguez no Palácio de Miraflores

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Mulher usa lanterna de celular para achar produto Mulher usa lanterna de celular para achar produto  - Foto: Pedro Rances Mattey / AFP

A Venezuela assinou um acordo com a gigante americana General Electric para iniciar a recuperação de seu deteriorado sistema de energia elétrica, anunciou nesta segunda-feira (15) a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Rodríguez ocupa a presidência desde a queda de Nicolás Maduro em uma incursão americana em janeiro. Em abril, manteve diálogos com a multinacional para tratar dos problemas energéticos do país.

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O acordo permitirá “recuperar, nos primeiros 24 meses, 1.000 megawatts e, no total, em quatro anos, mais de 5.000 megawatts”, afirmou Rodríguez no Palácio de Miraflores.

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