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América Latina Venezuela assina novos acordos petrolíferos com Chevron, Eni e GE Vernova Empresas terão acesso a vários blocos sob um contrato de partilha de produção (CPP)

A Venezuela assinou nesta quarta-feira (2) novos acordos com as petrolíferas Chevron e Eni para ampliar suas operações no país, e com a GE Vernova para recuperar a indústria elétrica, na presença do secretário de Energia dos Estados Unidos em Caracas.

Chris Wright participou do ao lado da presidente interina Delcy Rodríguez no palácio presidencial de Miraflores, depois que Washington e Caracas anunciaram, em 28 de agosto, um acordo histórico que concede a exploração de um quinto das reservas de petróleo da Venezuela.

“Acredito que os acordos assinados hoje, com bilhões de dólares em investimentos e, finalmente, muitos investimentos criados, são essenciais para começar a trazer paz, oportunidades e riquezas para todos”, declarou o secretário de Energia dos Estados Unidos.

A americana Chevron e a italiana Eni operarão vários blocos sob um contrato de produção de petróleo (CPP) que aumenta sua participação nos campos.

Delcy Rodríguez expressou seus agradecimentos ao presidente Donald Trump por “todo o esforço conjunto que seu governo empreendeu” para alcançar acordos de “ganha-ganha”.

O governo da Venezuela também assinou acordos com a empresa GE Vernova Inc. para reparar grande parte da rede elétrica do país.

“Com os acordos que assinamos, continuaremos avançando para estabilizar e restaurar a rede elétrica para este povo e para todos aqueles que queiram fazer negócios aqui”, disse Roger Martella, diretor corporativo da GE Vernova.

O governo também assinou um acordo com a empresa venezuelana Primavera para a operação de dois campos localizados na Faixa Petrolífera do Orinoco, onde estão importantes reservas de petróleo.

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