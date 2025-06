A- A+

ELEIÇÕES Venezuela convoca eleições de prefeitos para 27 de julho A eleição ocorrerá dois meses após as eleições regionais e parlamentares

A Venezuela vai realizar as eleições para escolher os prefeitos de seus municípios no dia 27 de julho, anunciou a autoridade eleitoral nesta quarta-feira (4).

A eleição ocorrerá dois meses após as eleições regionais e parlamentares, nas quais o partido do presidente Nicolás Maduro foi vitorioso ao enfrentar uma disputa sem oposição, conquistando 23 das 24 governadorias e 253 dos 285 deputados.

Convocam-se as "eleições das prefeitas e dos prefeitos e das vereadoras e dos vereadores dos municípios dos estados da República Bolivariana da Venezuela para o dia 27 de julho de 2025", disse o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso, ao ler um comunicado na televisão estatal.

A princípio, a Venezuela conta com 335 municípios, mas não está claro o total de prefeitos a ser eleito após a decisão das autoridades venezuelanas de incluir como mais um estado a região do Essequibo, um território em disputa com a Guiana. Amoroso também não especificou esse ponto.

As eleições de prefeitos também serão realizadas exatamente um dia antes do aniversário de um ano da eleição presidencial na qual Maduro foi proclamado vencedor, entre denúncias de fraude por parte da oposição.

A líder da oposição María Corina Machado acusa Maduro de fraudar as eleições presidenciais de julho do ano passado e reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González.

O CNE, acusado de favorecer o governo chavista, ainda não publicou uma apuração detalhada das eleições presidenciais. O Conselho também não detalhou os resultados das eleições regionais e parlamentares, e seu site oficial está fora do ar.

Os resultados destas eleições foram amplamente criticados pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países da região.

Na nova convocação, também serão escolhidos vereadores e a campanha será realizada entre os dias 11 e 24 de julho, informou Amoroso.

Maduro propôs, além disso, uma reforma constitucional para o próximo ano. Em 27 de abril, ele apontou que apresentará um projeto para um sistema de votação de "circuitos comunais".

