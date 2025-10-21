A- A+

Venezuela Venezuela critica EUA por operações mais letais no Caribe do que no Pacífico País afirma que o verdadeiro objetivo do destacamento militar americano na região é a derrubada do presidente Nicolás Maduro, e não o combate ao narcotráfico

O ministro da Defesa venezuelano criticou nesta terça-feira (21) os Estados Unidos por serem mais letais em suas operações contra o narcotráfico no Caribe do que no Pacífico, que concentra o maior trânsito de drogas.

A Venezuela afirma que o verdadeiro objetivo do destacamento militar americano na região é a derrubada do presidente Nicolás Maduro, e não o combate ao narcotráfico, como garante a Casa Branca.

Desde o mês passado, os Estados Unidos reportaram sete ataques no Caribe contra embarcações que vincularam ao narcotráfico da Venezuela. Trinta e duas pessoas morreram nessas operações.

"As interdições feitas no Pacífico não recebem o mesmo tratamento de aqui, no Mar do Caribe", denunciou na TV estatal o ministro Vladimir Padrino. "O que está por trás desse destacamento militar aeronaval dos Estados Unidos no Caribe? É realmente o narcotráfico?".

Segundo a Venezuela, apenas 5% das drogas produzidas na Colômbia tentam sair pelo Caribe, e a maioria passa pelo Pacífico em direção aos Estados Unidos.

O governo venezuelano também reporta mais operações antidrogas desde a mobilização americana, que fazem parte da propaganda estatal: militares destroem pistas clandestinas ou laboratórios, apreendem barcos, veículos e armas, e a derrubam pequenas aeronaves.

"O mundo inteiro está muito ciente das aberrações, do ridículo que está sendo feito contra o nosso povo. Atacar nossas democracias, nossas constituições, nossas soberanias, e, além disso, apropriar-se dos recursos naturais do nosso país (...) Não vão conseguir", afirmou Padrino.

Veja também