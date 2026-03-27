Feriado
Venezuela decreta uma semana de feriado devido a crise de energia
"Nesta Semana Santa, quero anunciar que decretei feriado de segunda a sexta-feira para todo o setor da educação"
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou uma semana de feriado para o setor público, em meio às altas temperaturas, que agravaram a crise de energia no país, onde os racionamentos são frequentes.
A Venezuela já havia decretado cortes na jornada de trabalho e a suspensão de aulas, para economizar energia.
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"Nesta Semana Santa, quero anunciar que decretei feriado de segunda a sexta-feira para todo o setor da educação", disse Delcy. Isso inclui "os ministérios, pois faz parte do plano de economia de energia elétrica", acrescentou.
A presidente mencionou que o país passa por "45 dias de temperaturas elevadas".