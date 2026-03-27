Sex, 27 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Feriado

Venezuela decreta uma semana de feriado devido a crise de energia

"Nesta Semana Santa, quero anunciar que decretei feriado de segunda a sexta-feira para todo o setor da educação"

Reportar Erro
Presidente interina da Venezuela, Delcy RodríguezPresidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez - Foto: Juan Barreto/AFP

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou uma semana de feriado para o setor público, em meio às altas temperaturas, que agravaram a crise de energia no país, onde os racionamentos são frequentes.

A Venezuela já havia decretado cortes na jornada de trabalho e a suspensão de aulas, para economizar energia.

Leia também

• Com 1,02 m de altura e 84 flexões em um minuto, conheça o fisiculturista mais baixo do mundo

• Copa do Mundo não terá nenhum técnico brasileiro pela primeira vez na história

• Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo

"Nesta Semana Santa, quero anunciar que decretei feriado de segunda a sexta-feira para todo o setor da educação", disse Delcy. Isso inclui "os ministérios, pois faz parte do plano de economia de energia elétrica", acrescentou.

A presidente mencionou que o país passa por "45 dias de temperaturas elevadas".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter