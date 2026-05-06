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Corte Internacional de Justiça Venezuela defende na CIJ seu direito 'irrenunciável' à região de Essequibo Disputa territorial começou no século XIX e ficou ainda mais intensa depois que a ExxonMobil descobriu, em 2015, enormes jazidas de petróleo no alto-mar, o que transformou a Guiana em um país com as maiores reservas mundiais de petróleo per capita

A Venezuela tem um direito “irrenunciável” sobre a região de Essequibo, rica em petróleo, declarou nesta quarta-feira (6) um representante do país na Corte Internacional de Justiça (CIJ), durante uma audiência para tentar solucionar uma antiga disputa com a Guiana sobre o território.

O CIJ celebra em Haia uma semana de audiências entre os dois países devido à controvérsia, que já ameaçou provocar confrontos militares.

“Os direitos históricos da Venezuela são irrenunciáveis e a Venezuela está decidida a defendê-los em paz”, declarou ao tribunal o representante venezuelano Samuel Moncada, que usava na lapela um broche com o mapa de seu país que inclui o território em disputa.

A disputa territorial começou no século XIX e ficou ainda mais intensa depois que a ExxonMobil descobriu, em 2015, enormes jazidas de petróleo no alto-mar, o que transformou a Guiana em um país com as maiores reservas mundiais de petróleo per capita.

A região de Essequibo engloba mais de dois terços do território da Guiana, que atualmente exerce controle sobre uma área.

Mas a Venezuela reivindica o território, que se estende ao longo do rio Essequibo e alcança 160.000 quilômetros quadrados.

Os juízes do CIJ deverão determinar a validade da fronteira estabelecida em 1899 entre os dois países, durante o período colonial britânico.

A Venezuela alega que a fronteira deve ser traçada de acordo com um documento posterior, de 1966, assinado antes da independência da Guiana.

O documento indica que o rio Essequibo, situado mais a leste do limite atual, é uma fronteira natural, como era considerada em 1777, durante o domínio colonial espanhol.

Caso "existencial"

O ministro guianense das Relações Exteriores, Hugh Hilton Todd, declarou aos juízes na segunda-feira que o caso tem “uma importância existencial para a Guiana”, porque afeta mais de 70% do seu território.

“Para os guianenses, a simples ideia de que o nosso país esteja desmembrado é uma verdadeira tragédia, porque seríamos privados da grande maioria das nossas terras e habitantes. (...) A Guiana deixaria de ser a Guiana sem eles”, acrescentou.

Mas o representante venezuelano rejeitou o argumento. “A caracterização de que a Guiana apresenta de uma suposta ameaça à sua integridade territorial ou ao seu território soberano constitui uma interpretação flagrantemente equivocada e uma apresentação deliberadamente enganosa dos fatos e do direito”, disse Moncada.

As audiências no CIJ deverão ser concluídas na próxima segunda-feira, mas a sentença do tribunal pode levar meses ou até anos.

As sentenças da corte são vinculantes, mas a CIJ não dispõe de mecanismos para impor seu cumprimento.

Moncada reafirmou a posição venezuelana de que a CIJ não tem poder para decidir o caso.

“Nossa experiência histórica nos ensinou que a delegação de assuntos pertencentes à república a instâncias jurisdicionais internacionais tem sido perniciosa para a nossa soberania e integridade territorial”, declarou.

“A Venezuela não consentiu em nenhum momento em submeter esta controvérsia à jurisdição de qualquer corte ou tribunal arbitral”, completou.

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