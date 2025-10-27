A- A+

Venezuela denuncia plano da CIA pra atacar navio dos EUA em Trinidad e Tobago O governo venezuelano insiste que manobras têm como objetivo a derrubada de Maduro

A Venezuela denunciou, nesta segunda-feira (27), que desmantelou uma suposta "célula criminosa" vinculada à CIA que buscava atacar o navio americano atracado em Trinidad e Tobago para exercícios militares e incriminar o governo de Nicolás Maduro.

O chanceler Yván Gil afirmou em comunicado que informou Port of Spain sobre esta alegada "operação de falsa bandeira", um dia após o governo anunciar a prisão de "um grupo de mercenários" ligados à agência de inteligência americana (CIA).

"Em nosso território está sendo desmantelada uma célula criminosa financiada pela CIA vinculada a esta operação encoberta", declarou Gil.

Donald Trump aprovou há alguns dias operações encobertas da CIA na Venezuela e estuda ataques terrestres, como parte de operações contra o narcotráfico no Caribe que incluem bombardeios a 10 supostas narcolanchas, resultando em 43 mortes.

A Venezuela, no entanto, insiste que essas manobras têm como objetivo a derrubada de Maduro.

O desdobramento americano no Caribe consiste em sete navios de guerra, aos quais se juntará o porta-aviões Gerald R. Ford, o maior do mundo.

Um desses navios, o USS Gravely, chegou a Port of Spain no sábado e permanecerá lá até 30 de outubro para exercícios conjuntos com forças trinitinas. A Venezuela classificou como provocação sua presença a poucos quilômetros de sua costa oriental.

Gil disse que "informou claramente ao governo de Trinidad e Tobago sobre a operação de falsa bandeira dirigida pela CIA: atacar um navio militar americano estacionado na referida ilha e depois culpar a Venezuela, para justificar uma agressão contra nosso país".





