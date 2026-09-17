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Censura

Venezuela desbloqueia sites de notícias censurados há anos; ONG aponta que 194 seguem impedidos

Veículos como El Nacional, Efecto Cocuyo e El Pitazo foram retirados da lista de censura

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A liberdade de expressão será um dos temas abordados na mesa de diálogo, patrocinada pelos Estados UnidosA liberdade de expressão será um dos temas abordados na mesa de diálogo, patrocinada pelos Estados Unidos - Foto: Pexels/Reprodução

Diversos sites de notícias que estavam censurados há anos na Venezuela foram desbloqueados, segundo anúncio da agência reguladora de telecomunicações nesta quinta-feira (17). A medida ocorre horas antes do início da segunda rodada de negociações entre o governo interino e a oposição, com o objetivo de promover uma transição política.

A liberdade de expressão será um dos temas abordados na mesa de diálogo, patrocinada pelos Estados Unidos, que será retomada em Caracas, após a primeira rodada de negociações em agosto.

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Oito meses após a intervenção dos EUA para capturar Nicolás Maduro, a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) anunciou em seu site a "restabelecimento formal do acesso a diversas plataformas e veículos de mídia digital nacionais e internacionais".

O site de notícias NTN24 confirmou que, "após o anúncio feito pelo regime, na noite de quarta-feira foi verificado em território venezuelano e com diferentes operadoras que o acesso ao www.ntn24.com era possível sem o uso de VPN", uma conexão criptografada.

Os veículos de mídia venezuelanos El Nacional, Efecto Cocuyo e El Pitazo também foram retirados da lista de censura.

A ONG de direitos digitais VE Sin Filtro verificou o acesso a 10 sites em diferentes provedores de internet. Ainda assim, relata que pelo menos 194 sites permanecem bloqueados no país, incluindo 84 veículos de notícias.

Jornalistas e ONGs denunciam há anos o bloqueio de sites como uma forma de censura, alegação constantemente negada pelo governo Maduro, que enfrenta acusações de tráfico de drogas em um tribunal de Nova York.

A chefe da delegação da oposição, Dinorah Figuera, saudou a decisão. "Este é um primeiro passo. Muitos veículos de comunicação ainda estão faltando e todos precisam ser restaurados integralmente e permanentemente", afirmou.

A medida foi recomendada horas antes pelo Programa para a Paz e a Coexistência Democrática, uma organização não governamental criada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que governa sob pressão de Washington.

A proposta surgiu após "um processo de consulta com diferentes setores da mídia", explicou o programa em suas redes sociais.

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