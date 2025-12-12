A- A+

imigração Venezuela diz que EUA suspendeu 'unilateralmente' voo de migrantes deportados A suspensão ocorre um dia depois de os Estados Unidos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano e imporem novas sanções contra a Venezuela

O Ministério do Interior da Venezuela informou que os Estados Unidos suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados, previsto para esta sexta-feira (12) como parte do programa de repatriação, que continua em andamento apesar da crise entre os dois países.

Caracas recebeu "a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender unilateralmente o retorno de cidadãos venezuelanos" nesta sexta-feira, 12 de dezembro, afirmou o ministério na noite de quinta-feira no Telegram.

A suspensão ocorre um dia depois de os Estados Unidos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano e imporem novas sanções contra a Venezuela.

