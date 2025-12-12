imigração
Venezuela diz que EUA suspendeu 'unilateralmente' voo de migrantes deportados
A suspensão ocorre um dia depois de os Estados Unidos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano e imporem novas sanções contra a Venezuela
Manifestantes protestam em Caracas contra deportação de imigrantes venezuelanos dos EUA para El Salvador - Foto: AFP
O Ministério do Interior da Venezuela informou que os Estados Unidos suspenderam unilateralmente um voo com migrantes deportados, previsto para esta sexta-feira (12) como parte do programa de repatriação, que continua em andamento apesar da crise entre os dois países.
Caracas recebeu "a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender unilateralmente o retorno de cidadãos venezuelanos" nesta sexta-feira, 12 de dezembro, afirmou o ministério na noite de quinta-feira no Telegram.
Leia também
• Pedro Sánchez considera 'inaceitáveis' os ataques dos EUA na costa da Venezuela
• María Corina Machado diz que temeu por sua vida ao sair da Venezuela
• EUA sanciona familiares de Maduro em meio à escalada da tensão com a Venezuela
A suspensão ocorre um dia depois de os Estados Unidos apreenderem um navio carregado com petróleo venezuelano e imporem novas sanções contra a Venezuela.