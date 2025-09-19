Sex, 19 de Setembro

Venezuela

Venezuela diz que há uma "guerra não declarada" após mobilização dos EUA no Caribe

Estados Unidos enviaram oito navios ao mar do Caribe para combater o tráfico de drogas

O presidente dos EUA, Donald Trump, está destacando oito navios de guerra na costa da Venezuela como parte dos esforços para conter o tráfico de drogas.O presidente dos EUA, Donald Trump, está destacando oito navios de guerra na costa da Venezuela como parte dos esforços para conter o tráfico de drogas. - Foto: Theoplis Stewart II/Comando Central das Forças Navais dos EUA/AFP

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou nesta sexta-feira (19) que há "uma guerra não declarada" após o envio de navios americanos ao mar do Caribe, o que ele considerou uma "ameaça militar".

Os Estados Unidos enviaram oito navios ao mar do Caribe para combater o tráfico de drogas e, desde o início de setembro, eliminaram três embarcações que supostamente transportavam drogas, resultando em 14 mortes, segundo o presidente americano, Donald Trump.

"É uma guerra não declarada e é possível ver como pessoas, sejam elas traficantes de drogas ou não, foram executadas no mar do Caribe", afirmou Padrino López durante uma avaliação de exercícios militares.

"Executados, sem direito à defesa", insistiu Padrino ao questionar que as lanchas, supostamente procedentes da Venezuela, não tenham sido interceptadas antes. "Com tanta tecnologia e tanto poder e não ser capaz de interceptar uma embarcação nos espaços aquáticos do mar do Caribe".

A Venezuela anunciou na quarta-feira exercícios militares por 72 horas na ilha La Orchila, a cerca de 65 quilômetros do continente venezuelano, e perto de onde os Estados Unidos interceptaram uma embarcação pesqueira por oito horas no fim de semana passado.

Os exercícios respondem à mobilização realizada pelos Estados Unidos, que acusam o presidente Nicolás Maduro de liderar cartéis de drogas e oferecem 50 milhões de dólares (266 milhões de reais) pela sua captura.

A televisão estatal divulgou imagens sobre as manobras e, conforme detalhou Padrino, "foram lançados mísseis da classe C-802 e C-M90" e foguetes.

"Não houve nenhum acidente nem incidente - durante os exercícios -, o que sempre diz muito sobre o treinamento da Força Armada Nacional Bolivariana", indicou Padrino.

