Venezuela diz que libertação de venezuelanos em El Salvador foi negociada apenas com EUA

O governo da Venezuela disse neste domingo (20) que as conversas que levaram à liberação de 252 venezuelanos detidos em um megapresídio de El Salvador foram apenas conduzidas com representantes dos Estados Unidos e que o acordo foi selado pouco antes da troca ser efetivada.

Esses venezuelanos tinham sido transferidos para o presídio salvadorenho conhecido como CECOT após serem detidos nos Estados Unidos em batias migratórias ordenadas pelo presidente Donald Trump.

Na sexta-feira, os 252 venezuelanos foram repatriados como parte de uma troca de prisioneiros entre Washington e Caracas, que também envolveu dez cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos presos na Venezuela.

"As negociações ocorreram somente com os Estados Unidos da América, com o governo dos Estados Unidos da América", assegurou neste domingo o negociador e presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ao canal Telesur.

"Jamais, nem remotamente, passou por nossa cabeça falar com o palhaço", acrescentou, em referência ao presidente salvadorenho Nayib Bukele. "Era o pau-mandado de quem havia determinado a presença de venezuelanos nesse campo de concentração."

Na sexta-feira, ao falar sobre o processo que levou à troca, Bukele disse: "É difícil negociar com um verdadeiro regime tirânico, mas conseguimos."

Os venezuelanos repatriados foram enviados em março, sem julgamento, para o Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT, na sigla em espanhol), após serem acusados pelo governo Trump de pertencerem à organização criminosa Trem de Aragua.

Trump declarou esse grupo uma "organização terrorista" e invocou uma lei de inimigos estrangeiros de 1798 para expulsar os venezuelanos de forma rápida.

Rodríguez afirmou que, em três oportunidades anteriores à sexta-feira, acordaram com Washington a libertação dos detidos em El Salvador, mas nenhuma delas prosperou.

"Entre quinta-feira à meia-noite e sexta-feira às 9h da manhã conseguimos o acordo, e esse acordo permitiu que ocorresse a troca e que nos entregassem os 252 irmãos venezuelanos", indicou.

A troca também incluiu a libertação de outros 80 venezuelanos detidos na Venezuela e considerados "presos políticos" pela oposição ao governo de Nicolás Maduro.

Rodríguez, no entanto, assegurou que essa medida coincidiu com um processo de negociação interno paralelo.

A oposição liderada por María Corina Machado comemorou em nota as libertações, que viu como um "passo estratégico" dos Estados Unidos.

"Hoje, mais do que nunca, construímos a força, a vontade e a clareza política internacional, diplomática e cidadã para fazer respeitar o triunfo de 28 de julho, enquanto o regime se vê forçado a ceder", indicou, em referência às eleições presidenciais passadas, que Corina Machado não reconhece e tachou de fraudulentas.

O comunicado, não obstante, enfatiza que ainda há cerca de 1.000 detidos e denunciou 12 novas prisões nas últimas 72 horas. "Isto é um padrão de 'porta giratória' que se repete: soltam alguns presos políticos e levam outros inocentes."

