conflito

Venezuela e Cuba publicam listas com 55 militares mortos na captura de Maduro pelos EUA

O ministro da Defesa venezuelano afirmou, no domingo, que a equipe de segurança de Maduro foi assassinada "a sangue frio" pelas tropas americanas

Um homem caminha ao lado de um grafite do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, em 6 de janeiro de 2026.Um homem caminha ao lado de um grafite do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, em 6 de janeiro de 2026. - Foto: Juan Barreto / AFP

Cuba divulgou, nesta terça-feira (6), os nomes de 32 soldados mortos no ataque dos Estados Unidos a Caracas, que levou à captura do presidente deposto Nicolás Maduro, um dia depois de o Exército da Venezuela informar 23 militares falecidos.

Maduro foi capturado em 3 de janeiro, juntamente com sua esposa, Cilia Flores. Ambos estão em Nova York, onde se declararam inocentes das acusações de narcotráfico e terrorismo.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, afirmou no domingo que a equipe de segurança de Maduro foi assassinada "a sangue frio" pelas tropas americanas, que bombardearam a capital e outros três estados do país.

A mídia oficial da ilha publicou uma lista dos militares cubanos mortos: 21 pertenciam ao Ministério do Interior, incluindo três oficiais de alta patente (dois coronéis e um tenente-coronel).

Os 11 restantes eram membros das Forças Armadas Revolucionárias, em sua maioria soldados.

Do lado venezuelano, o exército publicou obituários em sua conta do Instagram na segunda-feira para 23 militares, incluindo cinco almirantes, 16 sargentos de diversas patentes e dois soldados.

Cuba e Venezuela mantêm uma relação de cooperação estreita e de longa data em setores estratégicos como defesa, saúde e educação.

