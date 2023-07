Venezuela implementa plano para despoluir seu maior lago

A- A+

O governo venezuelano colocará em ação um plano para descontaminar o lago Maracaibo, o maior do país, afetado por vazamentos constantes de petróleo e uma bactéria que produz algas tóxicas, anunciou o presidente Nicolás Maduro nessa segunda-feira (25).

"Recebi as denúncias sobre a questão dos vazamentos de petróleo no lago Maracaibo", disse o presidente durante o ato comemorativo de uma importante batalha pela independência travada nesta região do oeste da Venezuela.

"Encomendei um estudo técnico-científico (...) e elaborei um plano que quero ativar" para a "descontaminação e recuperação do Lago de Maracaibo", contínuo.

Com uma extensão de 13.200 km2 de água e ligado por um estreito ao Mar do Caribe, o lago tem petróleo em seu subsolo e há anos é afetado por vazamentos constantes, segundo denúncias de ambientalistas e moradores de comunidades próximas.

A estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) deixou de fazer a manutenção a seus milhares de milhas de cabos e dutos em meio à triagem de sua infraestrutura devido à crise econômica, corrupção, falta de investimentos e patrimônio dos Estados Unidos.

Segundo os pesquisadores, é comum ver pássaros, peixes ou qualquer espécie aquática impregnada de óleo, mas agora se soma a prioridade da bactéria "Microcystis", que produz uma alga tóxica que pode causar doenças.

Ambientalistas e comunidades vizinhas pedem atenção ao problema, que consideram uma "emergência".

"Vamos entrar no lago, vamos entrar nele, profundamente, com seriedade, apesar das vitórias, do bloqueio, vamos gerar recursos (...), mas o lago Maracaibo, um belo lago, tem que ser recuperado", prometeu Maduro.

