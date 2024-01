A- A+

MUNDO Venezuela "inutiliza" avião procedente do México supostamente usado para tráfico de drogas O chefe militar, que também divulgou uma fotografia do avião em chamas, não informou detenções ou drogas apreendidas

Militares destruíram na Venezuela um avião procedente do México supostamente utilizado para o tráfico de drogas, informou um general da Força Armada nesta quinta-feira (25).

"A Venezuela não será usada como plataforma do tráfico de drogas!", publicou na rede social X o chefe do Comando Estratégico Operacional da Força Armada, general Domingo Hernández Lárez, em uma mensagem acompanhada por um vídeo que mostra os destroços de uma aeronave carbonizada.

A Força Armada "imobiliza e inutiliza em terra (um) avião invasor proveniente de Cozumel - México - no município de Catatumbo do estado Zulia" (nordeste, fronteira com a Colômbia), anunciou Hernández Lárez.

"É um avião Gulfstream bimotor, cor branca, matrículas V3-GRS, o qual foi detectado por radares venezuelanos entrando no espaço aéreo nacional com o 'transponder' desligado e sem permissão", acrescentou.

A Venezuela presume que a "aeronave hostil" era usada "por grupos transnacionais para o tráfico de drogas e armas na fronteira nacional", indicou sem oferecer mais detalhes.

Vizinho da Colômbia, maior produtor de cocaína no mundo, este país sul-americano é considerado um local de trânsito de drogas para Estados Unidos e Europa.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Trump ameaça "barrar" bilionários de Wall Street se continuarem financiando campanha de Haley