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Venezuela Venezuela liberta novos presos políticos após segunda rodada de diálogo "Conseguimos verificar diretamente que 29 pessoas deixaram a prisão", publicou no X a ONG Justiça, Encontro e Perdão

Um novo grupo de presos políticos foi libertado nas últimas horas na Venezuela, após a conclusão da segunda rodada de diálogo entre o governo encarregado e a oposição.

Organizações de defesa dos direitos humanos relataram que 29 pessoas detidas por motivos políticos foram libertadas de diversas prisões, incluindo oito mulheres acusadas de "narcoterrorismo" em 2021. "Conseguimos verificar diretamente que 29 pessoas deixaram a prisão", publicou no X a ONG Justiça, Encontro e Perdão.

Segundo o levantamento mais recente da ONG Foro Penal, de 18 de setembro, restavam 344 presos políticos no país. Familiares e ativistas pedem que a situação deles seja discutida na mesa de diálogo, apoiada pelos Estados Unidos. A oposição prometeu abordar o assunto.

A presidente encarregada do país promulgou em fevereiro uma lei de anistia, mas as libertações são lentas. Familiares de presos protestam constantemente, e um grupo passa a noite perto da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela e no entorno da prisão El Rodeo I, que ONGs descrevem como um centro de tortura.

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