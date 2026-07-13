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Internacional Venezuela nomeia representante diplomático nos EUA como novo chanceler Os Estados Unidos lideraram a ajuda humanitária após a tragédia e mobilizaram cerca de 2 mil militares, aeronaves e dois navios de guerra na costa de La Guaira, o estado mais afetado pelo desastre

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, nomeou nesta segunda-feira (13) o diplomata Félix Plasencia, chefe da missão diplomática venezuelana nos Estados Unidos, como novo ministro das Relações Exteriores, substituindo Yván Gil, que ocupava o cargo desde 2023.

"Anuncio ao país que decidi fundir os Ministérios do Poder Popular para as Relações Exteriores e para o Comércio Exterior, que passarão a formar o novo Ministério do Poder Popular para as Relações e o Comércio Exterior. Para conduzir esta nova etapa, designei o internacionalista Félix Plasencia", que exercia a função de representante diplomático da Venezuela nos Estados Unidos, anunciou Rodríguez na plataforma Telegram.

Plasencia foi nomeado chefe da missão da Venezuela nos Estados Unidos em fevereiro deste ano, durante o governo interino de Rodríguez, enquanto avançava o restabelecimento das desgastadas relações diplomáticas entre Washington e Caracas, rompidas durante sete anos. Em março, os dois países retomaram oficialmente seus laços diplomáticos.

A presidente interina promove essa mudança em seu gabinete em meio à crise provocada pelos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, já deixaram mais de 4.500 mortos e dezenas de edifícios desabados.

Os Estados Unidos lideraram a ajuda humanitária após a tragédia e mobilizaram cerca de 2 mil militares, aeronaves e dois navios de guerra na costa de La Guaira, o estado mais afetado pelo desastre.

A presidente interina assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro. Ela governa sob forte pressão de Washington, que afirma estar à frente da administração do país petrolífero.

Plasencia, um veterano diplomata venezuelano, já havia ocupado o cargo de ministro das Relações Exteriores entre 2021 e 2022.

Yván Gil, que deixa a pasta das Relações Exteriores, passará agora a comandar o Ministério da Ciência e Tecnologia. "Sua ampla visão internacional dará impulso a esse setor estratégico do país", escreveu Rodríguez pouco depois no Telegram.

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