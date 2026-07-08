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América do Sul Venezuela pede liberação de ativos congelados para destiná-los à reconstrução após terremotos Tom Fletcher, secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência, está atualmente na Venezuela e se reuniu com as autoridades do país

O governo da Venezuela pediu, nesta quarta-feira (8), a liberação de ativos congelados de seu país no exterior para ajudar a arrecadar fundos para a recuperação após os dois terremotos do mês passado, que deixaram pelo menos 3.600 mortos.

“Queremos fazer um chamado a todos os países que ainda têm fundos bloqueados que pertencem à Venezuela para que iniciemos um plano de liberação destes fundos para utilizá-los na recuperação”, disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, em uma reunião virtual com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha).

“Temos, em diferentes partes do mundo, contas que pertencem ao Estado venezuelano e que foram congeladas em decorrência de sanções ilegais”, afirmou.

Tom Fletcher, secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência, está atualmente na Venezuela e se reuniu com as autoridades do país.

A ONU fez um apelo urgente quarta-feira para arrecadar estes 296 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais) para destinar as operações de ajuda após os terremotos.

"Temos um plano claro. São necessários 296 milhões de dólares para atender as necessidades socioeconômicas de 1,3 milhão de pessoas neste momento, durante um período de seis meses. É um plano com prazos concretos",

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