EUA ATACA VENEZUELA Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA Pedido foi feito "diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA", afirmou o chanceler venezuelano Yván Gil

A Venezuela solicitou neste sábado (3) uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em razão de um ataque militar dos Estados Unidos, que afirmaram ter capturado o presidente Nicolás Maduro.

"Diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA contra a Pátria, solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, responsável por fazer valer o Direito Internacional", afirmou no Telegram o chanceler venezuelano, Yván Gil.

