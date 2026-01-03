Sáb, 03 de Janeiro

EUA ATACA VENEZUELA

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após bombardeio dos EUA

Pedido foi feito "diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA", afirmou o chanceler venezuelano Yván Gil

Yván Gil, ministro das Relações Exteriores da VenezuelaYván Gil, ministro das Relações Exteriores da Venezuela - Foto: Federico Parra/AFP

A Venezuela solicitou neste sábado (3) uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em razão de um ataque militar dos Estados Unidos, que afirmaram ter capturado o presidente Nicolás Maduro.

"Diante da agressão criminosa cometida pelo governo dos EUA contra a Pátria, solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, responsável por fazer valer o Direito Internacional", afirmou no Telegram o chanceler venezuelano, Yván Gil.

