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saúde Venezuela registra seis mortes por raiva humana e faz alerta sanitário Estado de Zulia concentra cinco dos óbitos e registra mais de 150 animais domésticos infectados; governo inicia campanha de vacinação para conter a transmissão da doença

A Venezuela confirmou seis mortes por raiva humana em 2026 e emitiu um alerta sanitário diante do avanço do vírus no país. O estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, concentra cinco dos óbitos e registra mais de 150 animais domésticos infectados.

Diante do cenário, as autoridades iniciaram uma campanha de vacinação para tentar conter a circulação do patógeno.

Os dados constam no boletim epidemiológico referente à 42ª semana do ano, entre 18 e 24 de outubro, publicado em 3 de novembro pelo Ministério da Saúde venezuelano. Além das cinco mortes em Zulia, uma vítima foi registrada no estado de Bolívar, no sul do país. Em 2025, havia sido notificado apenas um óbito por raiva humana em todo o território nacional.

Em Zulia, os casos fatais e as detecções clínicas foram identificados em quatro municípios: Maracaibo, San Francisco, Lagunillas e Miranda. As vítimas incluem pessoas de diferentes faixas etárias, entre crianças, adolescentes e adultos.

A situação também preocupa devido à circulação do vírus entre animais. Segundo os registros de vigilância sanitária, foram identificados 155 cães e gatos domésticos infectados em Zulia, com predominância de casos entre os cachorros. A presença do patógeno em animais de rua e de estimação aumenta o risco de transmissão para a população.

Outro indicador de alerta é o crescimento das agressões por animais potencialmente infectados. Os registros epidemiológicos apontam mais de 42 mil ocorrências desse tipo em todo o país, número superior a 25% em relação ao ano anterior.

Campanha de vacinação

Para tentar interromper a transmissão, o Ministério da Saúde venezuelano anunciou um plano de ação que prioriza nove municípios de Zulia. A meta é alcançar uma cobertura vacinal próxima de 80% entre cães e gatos nas regiões norte e oeste do estado.

Entre as localidades contempladas estão Maracaibo, San Francisco e Mara. Na capital estadual, foram disponibilizados pontos de vacinação em espaços públicos, como o Parque Ana María Campos e a Vereda del Lago, para facilitar o acesso dos tutores de animais.

A estratégia também prevê o fortalecimento da vigilância epidemiológica e das ações de prevenção, com o objetivo de reduzir a circulação do vírus entre animais e evitar novas infecções humanas.

Doença tem mortalidade próxima de 100% após sintomas

A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso central e pode ser transmitida aos seres humanos principalmente pela mordida ou arranhadura de animais infectados. Cães e gatos estão entre os transmissores que exigem atenção das autoridades sanitárias.

A doença é considerada praticamente 100% letal depois do aparecimento dos sintomas clínicos. No entanto, a infecção pode ser prevenida com a vacinação dos animais e, em caso de exposição, com a procura imediata por atendimento médico para avaliação e administração da profilaxia pós-exposição.

Em junho, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) realizou uma missão de cooperação técnica na Venezuela para apoiar o fortalecimento do plano nacional de eliminação da raiva humana transmitida por cães. A entidade destacou que a doença ainda registra casos no país, especialmente no estado de Zulia, e defendeu o aprimoramento das medidas de prevenção, vigilância e assistência às pessoas expostas ao vírus.

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