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Internacional Venezuela revela dívida pública de US$ 237 bilhões em plano que busca prosperidade Desde 2017, os atrasos continuaram se acumulando, incluindo juros não pagos, embora o acesso limitado ao financiamento externo tenha restringido ainda mais o espaço fiscal

A Venezuela revelou que a dívida do setor público era de US$ 237,5 bilhões no fim de 2025, equivalente a cerca de 242% do Produto Interno Bruto, evidenciando os desafios para o país reestruturar suas finanças e voltar a um ritmo de crescimento sustentável.

"A dívida pública da Venezuela está em uma situação de não cumprimento prolongado e é insustentável, o que reflete as restrições impostas por sanções financeiras, a diminuição dos ingressos provenientes dos hidrocarbonetos e anos de desequilíbrios macroeconômicos", listou o Ministério de Economia e Finanças do país em um documento intitulado "Venezuela renasce - Programa nacional para a recuperação e prosperidade".

Desde 2017, os atrasos continuaram se acumulando, incluindo juros não pagos, embora o acesso limitado ao financiamento externo tenha restringido ainda mais o espaço fiscal, salientou o documento de 97 páginas divulgado nesta terça-feira.

Neste contexto, restaurar a estabilidade da dívida pública exigirá uma abordagem integral, incluído em um programa crível de estabilização macroeconômica e respaldado por marcos institucionais reforçados, pontuou o Ministério.

Entre as prioridades chaves estão a necessidade de dar transparência da dívida, normalizar relações com credores externos e reabilitar a vinculação com instituições financeiras internacionais. "Na ausência de tais medidas, o atual compromisso público seguirá pesando sobre as perspectivas de crescimento e retrocesso da recuperação econômica", observou o documento.

Petróleo

O documento também listou as condições atuais das reservas e produção do país. A Venezuela possui as maiores reservas provadas e recuperáveis de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 milhões de barris, equivalente a cerca de 19% das reservas globais. Mas o país produz atualmente muito por baixo do seu potencial. Em 2025, a produção se situou em torno de 1 milhão de barris diários, principalmente devido às sanções internacionais e à falta de investimento na infraestrutura, destacou o documento.

Como resultado, a Venezuela representa hoje menos de 1% da produção mundial de petróleo, enquanto sua relação reservas-produção é a mais elevada do mundo.

Para o governo, a Venezuela poderia aumentar sua produção até um milhão de barris

diárias adicionais mediante a reabilitação da infraestrutura existente, sem necessidade de desenvolver imediatamente novos projetos greenfield.

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