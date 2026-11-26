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Internacional Venezuela revogará lei que torna opositores inelegíveis para sempre A norma está em vigor desde o fim de 2024 e foi proposta após a reeleição de Nicolás Maduro, posteriormente deposto

A Venezuela revogará uma lei que proibia opositores de exercer cargos públicos para sempre e estabelecia penas de até 30 anos de prisão, anunciou o presidente do Parlamento, após um novo acordo entre o governo interino e a oposição.

A norma está em vigor desde o fim de 2024 e foi proposta após a reeleição de Nicolás Maduro, posteriormente deposto, em eleições contestadas pela oposição e cujo resultado não foi reconhecido por grande parte da comunidade internacional.

A lei prevê a morte política daqueles que, na avaliação do governo, promovam sanções econômicas externas contra a Venezuela.

"Vamos assumir a iniciativa legislativa para que a chamada Lei Orgânica Simón Bolívar contra o bloqueio seja revogada", afirmou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

As sanções contra a Venezuela foram impostas principalmente pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Canadá e por outros países, em resposta a graves violações dos direitos humanos, à deterioração da democracia e a casos de corrupção.

"Essa lei correspondeu a um momento muito específico de uma situação particular vivida pela Venezuela", disse Rodríguez em declarações na sede do Legislativo.

Segundo o dirigente, essa situação vem sendo resolvida pela "via da diplomacia da paz defendida" pela presidente Delcy Rodríguez.

A mandatária assumiu o poder após a captura de Maduro pelos Estados Unidos no início deste ano. Desde então, governa sob as diretrizes de Washington.

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