A- A+

VENEZUELA Venezuela será principal aliada dos EUA em quatro temas, incluindo energia, diz María Corina Machado Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu a Trump

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado afirmou que a Venezuela será o principal aliado dos EUA em questões de segurança, energia, democracia e direitos humanos, em publicação no X nesta segunda-feira (5), após a deposição do presidente Nicolás Maduro.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, "pela firmeza e determinação" em defender a lei.

"A liberdade da Venezuela está próxima, e em breve celebraremos em nossa terra. Gritaremos, rezaremos e nos abraçaremos como famílias, porque nossos filhos voltarão para casa", escreveu.

Machado ainda deu destaque às manifestações de apoio à invasão americana em território venezuelano "para celebrar um passo gigantesco que marca a inevitabilidade e a iminência da transição" no país.



El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

Veja também