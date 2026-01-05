Seg, 05 de Janeiro

VENEZUELA

Venezuela será principal aliada dos EUA em quatro temas, incluindo energia, diz María Corina Machado

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu a Trump

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina MachadoA ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado - Foto: Odd Andersen/AFP

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado afirmou que a Venezuela será o principal aliado dos EUA em questões de segurança, energia, democracia e direitos humanos, em publicação no X nesta segunda-feira (5), após a deposição do presidente Nicolás Maduro.

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ela agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, "pela firmeza e determinação" em defender a lei.

"A liberdade da Venezuela está próxima, e em breve celebraremos em nossa terra. Gritaremos, rezaremos e nos abraçaremos como famílias, porque nossos filhos voltarão para casa", escreveu.

Machado ainda deu destaque às manifestações de apoio à invasão americana em território venezuelano "para celebrar um passo gigantesco que marca a inevitabilidade e a iminência da transição" no país.
 

