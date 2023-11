A- A+

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Venezuelana é presa com cocaína escondida em frascos de cosméticos no Aeroporto do Recife Estrangeira carregava a droga diluída em frascos de cosméticos

Uma venezuelana de 43 anos foi presa em flagrante no Aeroporto do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, quando tentava embarcar para a Europa com quase oito quilos de cocaína.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a estrangeira carregava a droga diluída em frascos de cosméticos.

A prisão aconteceu no último sábado (4) e foi divulgada pela PF no domingo (5). Segundo a corporação, a venezuelana chegou ao Brasil no último dia 26. Ela tentava levar a droga para Roma, com conexão em Lisboa.

Um aparelho chamado ETD (sigla em inglês para Explosives Trace Detection) foi usado para detectar a droga. "Submetido a testes, o conteúdo dos produtos cosméticos deu positivo para cocaína", explicou a PF.

Por fim, a venezuelana recebeu voz de prisão em flagrante. A PF afirmou que o total da droga contabilizou 7,9 quilos de cocaína.

2º caso

Este foi o segundo caso de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto do Recife esta semana. Na última quinta-feira (2), uma espanhola foi presa ao tentar embarcar para a França com cocaína na bagagem de mão.

A pena para o crime de tráfico internacional de drogas pode chegar a 20 anos de reclusão.

