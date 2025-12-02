A- A+

insetos "Venha e me mate": o pedido das formigas doentes para salvar a colônia As pesquisas também demonstraram que esta iniciativa autodestrutiva não se aplicava às rainhas em estado de crisálida

As formigas doentes jovens emitem um odor que pede que os indivíduos adultos as matem para proteger a colônia de uma eventual epidemia, revela um estudo publicado nesta terça-feira (2), segundo o qual as rainhas parecem evitar este ato de sacrifício.

Os formigueiros são um "terreno perfeito para que a propagação de uma epidemia, com milhares de formigas se arrastando umas sobre as outras", explica à AFP Erika Dawson, ecóloga comportamental do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria e principal autora deste estudo, publicado na revista Nature Communications.

Quando os adultos contraem uma doença que poderia se propagar, abandonam o formigueiro para morrer sozinhos. Mas as formigas jovens, no estágio conhecido como pupa, ainda estão em seu casulo e não conseguem se distanciar.

Os cientistas já sabiam que quando estas crisálidas estão na fase terminal de uma doença, produz-se uma alteração química que gera um odor.

Os adultos se reúnem ao seu redor, tiram o casulo e "fazem buracos nas crisálidas para difundir um veneno", afirma Dawson. Este veneno atua como desinfetante e mata tanto o patógeno quanto a crisálida.

Este estudo pretendia determinar se as formigas jovens tinham um papel ativo neste processo, emitindo uma mensagem como "Ei! Venha e me mate", acrescenta a pesquisadora.

Primeiro, os cientistas isolaram o odor emitido por uma crisálida doente da família das formigas pretas de jardim (Lasius neglectus) e o introduziram em uma cria sadia de laboratório: as formigas operárias correram para destruí-la.

Os cientistas demonstraram, em seguida, que as crisálidas doentes só produziam este odor na presença das formigas adultas, como se fosse um sacrifício "altruísta", segundo o estudo.

As pesquisas também demonstraram que esta iniciativa autodestrutiva não se aplicava às rainhas em estado de crisálida. Se estão doentes, não o informam à comunidade.

"Descobrimos que as rainhas em estado de crisálida têm um sistema imunológico muito melhor que as operárias. Portanto, são capazes de combater a infecção e acreditamos que esta seja a razão pela qual não se acusam", explica a pesquisadora.

