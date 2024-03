A- A+

BRASIL Ventania assusta frequentadores de Praia Grande, em São Paulo; frente fria provocou transtornos Imagens que circulam nas redes sociais mostram a correria no local

Frequentadores de Praia Grande, no litoral de São Paulo, foram surpreendidos por uma rajada de vento, na noite dessa quinta-feira (21).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a correria no local. Também é possível conferir árvores balançando e areia voando devido à força da ventania.

Na cidade, a rajada de vento provocou a queda do teto de uma academia, no bairro Boqueirão. Já em Santos, 17 árvores caíram, uma delas atingiu um carro.

Na cidade, a rajada de vento provocou a queda do teto de uma academia, no bairro Boqueirão. Já em Santos, 17 árvores caíram, uma delas atingiu um carro.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a aproximação de uma frente fria poderá deixar, até esta sexta-feira (22), o tempo instável e provocar ventos de 95 km/h e chuvas de até 180 milímetros.

Além do litoral e região metropolitana de São Paulo, a frente fria também afetará, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sul e Zona da Mata de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden) alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra nessas regiões, incluindo, ainda, o Rio de Janeiro. Por lá, um homem morreu após ser atingido por um raio no pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo.

