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Rio de Janeiro Ventania causa apagão e paralisa transportes no Rio de Janeiro Aeroporto Santos Dumont, metrô e trens tiveram operação interrompida

Diversos bairros do Rio de Janeiro ficaram sem luz na tarde desta quarta-feira (28), em meio a uma ventania que atinge a cidade. O vento chegou a ser considerado muito forte, atingindo 92 quilômetros por hora (km/h) na estação meteorológica de Santa Cruz, na Zona Oeste.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para 26 salvamentos de pessoas. A corporação registrou ainda quatro desabamentos e precisou atender a 30 ocorrências de cortes de árvores.

A concessionária de energia Light declarou que uma ocorrência externa ao sistema afetou o fornecimento de energia em áreas de toda a cidade. "Nossas equipes estão atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível", declarou a companhia.

Transportes

O funcionamento das três linhas do metrô foi interrompido em 16h40, segundo a concessionária Metrô Rio. Passageiros relataram nas redes sociais que ficaram presos dentro das composições. Cerca de uma hora depois, a empresa divulgou que a operação foi retomada nas linhas 1 e 4 com intervalos em processo de normalização. A Linha 2 permaneceu sem funcionamento.

A circulação dos trens da Trens RJ também foi interrompida. No BRT, a ventania também danificou a cobertura da estação Dom Bosco, em Santa Cruz, na Zona Oeste, que precisou ser fechada.

Segundo a Infraero, o Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações às 16h52 e continuava sem funcionar às 18h. Até esse horário, cinco voos comerciais e um executivo precisaram ser transferidos para outros aeroportos. Outros quatro voos tiveram as decolagens canceladas.

Já no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), quatro voos que iriam pousar foram encaminhados para outros aeroportos.

Estágio Dois

Os impactos das ventania levaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a decretar Estágio Dois em uma escala de níveis de atenção que vai de um a cinco, o que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, pequenos núcleos de chuva e nuvens baixas atuam sobre o município. Outros núcleos que atuam na Região serrana não se deslocam para a cidade do Rio.

Além das rajadas de vento, há previsão de chuva fraca em pontos isolados para as próximas horas.

O prefeito, Eduardo Cavaliere, pediu, pelas redes sociais, que os moradores evitem deslocamentos pela cidade.

"Atenção, moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta pra casa, hoje, evitar áreas abertas e marquises de prédios. Registros de quedas de árvores em todas as regiões da cidade".

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