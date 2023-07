A- A+

Jaboatão dos guararapes Ventania causa desabamento de parte do teto da estação de metrô Alto do Céu No local atingido, funcionava a administração interna da estação, afirmou a CBTU

Uma ventania provocou o desabamento de parte do teto da estação de metrô Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nessa quinta-feira (20).



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no local atingido, funcionava a administração interna da estação.



Uma das salas de chefia teve o telhado arrastado pelos fortes ventos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o espaço sem o telhado e com vários objetos espalhados pelo chão.

Ainda de acordo com a CBTU, ninguém ficou ferido. A operação do metrô não foi afetada com o ocorrido.

"Equipes da manutenção atuaram e realocaram a sala para outro local da estação que não teve o teto danificado", afirmou a CBTU.

Ventania causa desabamento de parte do teto da estação de metrô Alto do Céu - https://t.co/KYWpCxsuI0 pic.twitter.com/O9tStSYYZD — Folha de Pernambuco (@folhape) July 21, 2023

Veja também

ESTADOS UNIDOS Atrasos nos tribunais dos EUA, uma bênção para muitos migrantes