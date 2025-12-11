Qui, 11 de Dezembro

AVIAÇÃO

Ventania em Congonhas e Guarulhos impacta Aeroporto de Brasília

Desde ontem foram cancelados 31 voos na capital

Ventania em Congonhas e Guarulhos impacta Aeroporto de BrasíliaVentania em Congonhas e Guarulhos impacta Aeroporto de Brasília - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A forte ventania que atingiu a região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (10), causou impacto na malha viária do país. Segundo a Inframerica, que administra o Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, na manhã desta quinta-feira (11), houve o cancelamento de 10 voos na capital federal.

Segundo a administradora, desde ontem foram cancelados 31 voos devido às adversidades enfrentadas nos dois principais aeroportos de São Paulo: o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto de Congonhas.

Também foram registrados atrasos em Brasília mas, segundo nota, no momento apenas dois voos continuam atrasados na sua partida na capital.

A concessionária orientou os passageiros com voos programados para São Paulo a procurarem suas companhias aéreas para mais informações.

