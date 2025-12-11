Sex, 12 de Dezembro

TRANSTORNO

Ventania que atingiu SP provocou cancelamento de voos no Rio

Situação no Rio foi provocada pelo vendaval com intensas rajadas de vento que também afetaram o trânsito

RIOgaleão informou que recebeu 31 voos desviados de São Paulo devido ao mau tempoRIOgaleão informou que recebeu 31 voos desviados de São Paulo devido ao mau tempo - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os aeroportos do Galeão, na Ilha do Governador e o Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, seguem enfrentando problemas de operação nesta quinta-feira (11), devido aos ventos de quase 100 km/h registrados em São Paulo nesta quarta-feira, que provocaram atrasos nos aeroportos paulistas de Congonhas e Guarulhos.

A instabilidade climática que provocou alterações nas linhas aéreas que se destinam a São Paulo resultou no cancelamento de dezenas de voos nos aeroportos do Rio. 

A concessionária RIOgaleão informa que, desde ontem (10), recebeu 31 voos desviados de São Paulo devido ao mau tempo e registrou 42 cancelamentos. 

“Em razão desse remanejamento aéreo, a malha segue em processo de ajuste, com filas desde o início da manhã, devido a sobrecarga na operação”, informou a concessionária. 

O aeroporto Santos Dumont teve até a tarde desta quinta-feira, 26 voos cancelados.

A situação no Rio foi provocada pelo vendaval com intensas rajadas de vento que também afetaram o trânsito, a rede de energia e o abastecimento de água de São Paulo. A ventania deixou 1,5 milhão de imóveis sem energia por conta da ventania, provocada por um ciclone extratropical que cortou a capital paulista.

